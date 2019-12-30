الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا حول ليبيا

وأوضح البيان أن الاجتماع والذي سيعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، يأتي بناء على طلب مصر وذلك "لبحث التطورات في ليبيا واحتمالات التصعيد هناك بما ينذر بتهديد استقرار ليبيا والمنطقة".



وتشهد ليبيا صراعا وفوضى منذ سقوط القذافي في عام 2011.



ويأتي ذلك الاجتماع بعدما وقعت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها طرابلس وتعترف بها الامم المتحدة اتفاقين مع أنقرة، الاول يتناول التعاون العسكري والثاني محوره الترسيم البحري بين تركيا وليبيا.



واتفاق التعاون العسكري بين انقرة وحكومة الوفاق يفسح المجال لانقرة ان تزيد من تدخلها العسكري في ليبيا.



وتتهم القوات الموالية لحفتر تركيا بمدّ حكومة الوفاق بأسلحة ومستشارين عسكريين. وفي حزيران/يونيو، هددت هذه القوات باستهداف مصالح تركيا في ليبيا.



وترفض مصر باستمرار أي تدخل أجنبي في الشؤون الليبية وتحذّر من عواقبه.



وقال السيسي في تصريحات للصحف المصرية الحكومية والخاصة نشرت الاسبوع الماضي "لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة علي ليبيا والسودان ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهما" و"لن نتخلى عن الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر.



وأضاف أنه "أمر في صميم الأمن القومي المصري"، مشيرا الى أن السودان وليبيا "دول جوار" مباشر لمصر.