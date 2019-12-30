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الاثنين 30 كانون الأول 2019 ساعة 23:31
قوات الاحتلال تقتحم قرية الجبعة جنوب لحم
وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة، ذياب مشاعلة، أن أكثر من 15 دورية عسكرية اقتحمت القرية، متخوفا من إجراءات وتدابير تتخذ بحق الأهالي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
835701
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