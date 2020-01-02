كيف ستكون حالة الطقس في سوريا بدءا من اليوم؟

وجاء في توقعات مديرية الارصاد الجوية أمس ، أن الجو يكون بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام وماطرا على فترات و تكون الهطولات غزيرة أحيانا.



كما توقعت الأرصاد الجوية تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1400 متر.

بدورها ، صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، توقعت أن تتأثر سوريا بامتداد منخفض جوي ماطر ، وأجواء غير مستقرة لـ 4 أيام .



أيضاً رجحت تساقط ثلوج على المرتفعات العالية بالبداية وتصبح على المرتفعات المتوسطة لاحقاً.



وعن طقس اليوم الخميس ، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة بمعظم المحافظات وأمطار على فترات في المحافظات الساحلية.



وتمتد الأمطار لتشمل أجزاء من الداخل السوري مثل حماه و إدلب وحلب ، وسط احتمال بأن تطال دمشق خلال ساعات بعد الظهر و العصر .



ويبدأ مع ساعات الليل المنخفض ويبدأ بالتأثير مباشرةً على السواحل السورية بأمطار غزيرة ومع صباح الجمعة تمتد الأمطار نحو دمشق ومعظم المحافظات .



فيما يشسوشهد يومي الجمعة و السبت مزيد من انخفاض درجات الحرارة نهاراً و ليلاً ، ليبدأ المنخفض بالتلاشي يوم الأحد .