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الخميس 2 كانون الثاني 2020 ساعة 19:49

كيف ستكون حالة الطقس في سوريا بدءا من اليوم؟

كيف ستكون حالة الطقس في سوريا بدءا من اليوم؟
وجاء في توقعات مديرية الارصاد الجوية أمس ، أن الجو يكون بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام وماطرا على فترات و تكون الهطولات غزيرة أحيانا.

كما توقعت الأرصاد الجوية تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1400 متر.
بدورها ، صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، توقعت أن تتأثر سوريا بامتداد منخفض جوي ماطر ، وأجواء غير مستقرة لـ 4 أيام .

أيضاً رجحت تساقط ثلوج على المرتفعات العالية بالبداية وتصبح على المرتفعات المتوسطة لاحقاً.

وعن طقس اليوم الخميس ، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة بمعظم المحافظات وأمطار على فترات في المحافظات الساحلية.

وتمتد الأمطار لتشمل أجزاء من الداخل السوري مثل حماه و إدلب وحلب ، وسط احتمال بأن تطال دمشق خلال ساعات بعد الظهر و العصر .

ويبدأ مع ساعات الليل المنخفض ويبدأ بالتأثير مباشرةً على السواحل السورية بأمطار غزيرة ومع صباح الجمعة تمتد الأمطار نحو دمشق ومعظم المحافظات .

فيما يشسوشهد يومي الجمعة و السبت مزيد من انخفاض درجات الحرارة نهاراً و ليلاً ، ليبدأ المنخفض بالتلاشي يوم الأحد .
رقم : 836152
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