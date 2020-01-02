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الخميس 2 كانون الثاني 2020 ساعة 20:05

القوات اليمنية واللعبة اليومية في السعودية

القوات اليمنية واللعبة اليومية في السعودية
الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اكد أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس من نوع (فانتوم) بمديرية حيران بحجة، مشيرا الى أن الطائرة تابعة للقوات السودانية تم اسقاطها بسلاح مناسب اثناء قيامها بأعمال عدائية.

واضاف العميد سريع ان الدفاعات الجوية اسقطت طائرة تجسس سعودية من نوع كاريال تركية الصنع بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية فوقَ السواحلِ الإقليمية قُبالةَ مدينةِ الدريهمي في محافظة الحديدة غربي البلاد.

والثانية أسقطت في أجواء مديرية رازح محافظة صعدة شمالا حين كانت تقوم بأعمال عدائية ولفت العميد سريع قال الى ان الطائرة التي تم إسقاطها هي الحادية عشر التي تسقطها الدفاعات الجوية خلال الشهر الماضي موضحا ان الدفاعات الجوية اسقطت خلال العام الماضي تسع وستين طائرة معادية منها سبع طائرات مقاتلة وتسع اخريات للاستطلاع المنخفض وثلاثة وخمسون طائرة تجسس.

وفي الميدان انجاز نوعي للقوات اليمنية تمثل باحباط محاولة تسلل مرتزقة العدوان السعودي في مديرية حيس بالحديدة.

مصدر عسكري اكد أن محاولة مرتزقة السعودية التسلل ترافقت مع قصف مكثف بمختلف الأسلحة الرشاشة غرب قرية مغاري بمديرية حيس، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا الى ان القوات اليمنية افشلت التسلل وكبدت المرتزقة خسائر فادحة في صفوفهم.

الى ذلك قصفت مرتزقة العدوان بالمدفعية مطار الحديدة الدولي وسط تحليق مكثف للطيران السعودي في أجواء مدينة الحديدة. كما استهدفت بالرشاشات منازل وممتلكات المواطنين في منطقة كيلو ستة عشر ما أدى إلى تضرر عدد منها.
رقم : 836157
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