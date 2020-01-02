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الخميس 2 كانون الثاني 2020 ساعة 20:41

قوات حفتر تعلن اسقاط طائرة استطلاع قرب طرابلس

قوات حفتر تعلن اسقاط طائرة استطلاع قرب طرابلس
وقال خيري قريز، قائد وحدة التحريات والقبض بقوات حفتر، إن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض بالقرب من منطقة سيدي السايح تحديدا بمنطقة المرزيق.

وأضاف قريز أن الطائرة مصممة للاستطلاع والتصوير الليلي بحيث انها تحوي 16 كاميرا بين متوسطة وبعيدة المدى وهي تتميز بخاصية التصوير الليلي وفي أحلك درجات الظلمة.

وتابع أن أعضاء التحريات بمكتب النصر التابع لجهاز مكافحه الإرهاب بالمنطقة الغربية انزلوا الطائرة دون أي ضرر يذكر نظرا لطيرانها علي مقربة من الأرض بسبب وشك نفاذ بطاريتها، كما تمكنوا من اخراج كرت الذاكرة واتلاف المواد المصورة عليه.
رقم : 836164
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