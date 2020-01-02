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الخميس 2 كانون الثاني 2020 ساعة 20:55

فور تعافيه.. أول قرار للسلطان قابوس في عمان

فور تعافيه.. أول قرار للسلطان قابوس في عمان
وقالت مصادر في تقرير لها: "ظهرت بشائر الخير فى سلطنة عُمان مع بداية العام الجديد، حيث صدق السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان على الميزانية العامة للسلطنة، للسنة المالية الجديدة 2020، وجرى تقدير جملة الإيرادات للموازنة فى عام 2020 بحوالى 10.7 مليار ريال عماني ( 27.82 مليار دولار)، بزيادة بلغت 6% عن الإيرادات المقدرة للعام الماضى".

وجرى احتساب الميزانية الجديدة على أساس سعر النفط 58 دولارا للبرميل، كما قُدرت قيمة الإنفاق العام للسلطنة، بنحو 13.2 مليار ريال عماني (حوالي 34.3 مليار دولار)، أي بارتفاع قدره 2% عن الإنفاق المقدر للعام الماضى.
رقم : 836165
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