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الخميس 2 كانون الثاني 2020 ساعة 22:02

الاحتلال يعلن اسم الكاتب السعودي المطبّع

الاحتلال يعلن اسم الكاتب السعودي المطبّع
ونشرت الصفحة الرسمية لخارجية الإحتلال تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، احتفت فيها بزيارة الكاتب السعودي، عبدالرزاق القوسي، الذي زار الاراضي المحتلة مؤخرا.

وقال القوسي في تغريدة، السبت الماضي، نشرها على حسابه في موقع تويتر متضمنة صورته مع كاتس،: أتمنى أن نبدأ صفحة جديدة من "السلام"، وننسى حالة العداء والكراهية التي استمرت 14 قرنًا!!.

وعلق حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لخارجية الاحتلال على الزيارة قائلًا "ننشد السلام مع الجوار منذ نعومة أظفارنا، نتطلع إلى تحقيق السلام مع المزيد من الدول العربية لنواجه التحديات معًا".

ورحب المدون السعودي محمد سعود بالزيارة في تغريدة له قال فيها "جميل جدًا استاذ عبد الرزاق.. نعم للسلام بجهودنا نستطيع. كل الشكر والتقدير".

وعلق الصحفي الإسرائيلي يعنكي بربر على الزيارة بأن هناك أملا في "السلام" بفضل السعودية، مضيفا "مع خالص دعوانا لملك السعودية و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أيام من مكالمة فيديو بين رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمدون محمد سعود.

وسبق أن أثار سعود جدلاً واسعاً في يوليو/تموز الماضي، بعد زيارته لفلسطين المحتلة ، ضمن وفد إعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها بإلكيان الصهيوني علاقات دبلوماسية.

وخلال تجوله في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وقتها، تعرض سعود لوابل من الشتائم والبصق من قبل فتية فلسطينيين نعتوه بـ"الصهيوني"، بينما منعته مجموعة من المصلين من الدخول إلى المسجد.

وفي أكثر من مناسبة، أعرب سعود عن حبه لـ"إسرائيل"، وتأييده لنتنياهو. ولم تبد سلطات الرياض أي اعتراض على سلوكيات سعود.
رقم : 836174
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