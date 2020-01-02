إصابة شاب فلسطيني دهسه مستوطن جنوب الضفة

وأفادت مصادر أمنية أن مستوطنًا دهس الشاب، بلال سعيد غزال، (20 عامًا) من قرية كيسان، وفرّ من المكان.



ووصف مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر ببيت لحم، عبد الحليم جعافرة، حالة الشاب بالمتوسطة.



