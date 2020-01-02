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الخميس 2 كانون الثاني 2020 ساعة 23:45

حكومة الوفاق تشكر تركيا عقب قرار إرسال قوات لليبيا

حكومة الوفاق تشكر تركيا عقب قرار إرسال قوات لليبيا
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الليبية التابعة لـ "حكومة الوفاق" : "أجرى معالي وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة اتصالا هاتفيا بكل من وزير الخارجية التركي داوود أوغلو ومستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضافت الوزارة: "تناول الاتصال بحث التطورات والمستجدات الأخيرة في الملف الليبي كما تناول الاتصال التعاون الليبي التركي في كافة المجالات وسبل دعم هذا التعاون".

وأقرّ البرلمان التركي في وقت سابق من اليوم الخميس بأغلبية الأصوات، مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.
رقم : 836186
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