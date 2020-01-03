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الجمعة 3 كانون الثاني 2020 ساعة 09:59

قاسم سليماني.. شهيداً

قاسم سليماني.. شهيداً
وفي بيان اصدره فجر اليوم الجمعة اكد الحرس الثوري نبأ استشهاد قائد قوات "القدس" اللواء قاسم سليماني.

وجاء في جانب من البيان الصادر عن الحرس الثوري: نعلن للامة الاسلامية خاصة الشعب الايراني الابي والبطل عن استشهاد جندي الولاية والامة الاسلامية، القائد الشجاع والمضحي ومنقطع النظير، اللواء قاسم سليماني قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري، اثر هجوم جوي للقوات الاميركية المعتدية والارهابية قرب مطار بغداد، وذلك بعد عمر من الجهاد والتضحية واداء دور خالد وزاخر بالمفاخر في طريق اعتلاء الاسلام والدفاع عن القرآن واهل بيت العصمة عليهم السلام وشموخ ايران العزيزة.

واضاف، انه اثر هذا الهجوم الارهابي استشهد ايضا عدد من مرافقيه وكذلك عدد من قادة ومقاتلي الحشد الشعبي العراقي البطل.

وكانت مصادر رسمية اعلامية عراقية قد اعلنت فجر الجمعة عن استشهاد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في بغداد فجرا.

وافادت وسائل اعلام عراقية نقلا عن مصادر رسمية عراقية بان اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قد استشهدا حين استهدافهما من قبل القوات الاميركية بالصواريخ بعد خروجهما بسيارتين من مطار بغداد ما ادى الى استشهادهما.

وتفيد تقارير بان قائد قوات "القدس" اللواء سليماني كان قادما من بيروت.
رقم : 836217
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