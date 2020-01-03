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الجمعة 3 كانون الثاني 2020 ساعة 18:47

الوفاق البحرينية تستنكر الاعتداء الأميركي السافر على العراق وإيران

الوفاق البحرينية تستنكر الاعتداء الأميركي السافر على العراق وإيران
وأكدت الوفاق أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس كانا يشكلان خطراً على الجماعات الأرهابية وتنظيماتها ومشاريعها في المنطقة والعالم، وقد كانت شعوب المنطقة تفخر بتضحياتهما وعطائهما ونضالاتهما في مواجهة الدواعش وكل قوى الظلام والارهاب.

واعتبرت الوفاق الجريمة البشعة التي أدت إلى قتلهم خطيئة كبرى وانتهاك صارخ لسيادة العراق وقد تُدخل المنطقة في نفق مظلم وواقع غير مستقر وهذا في حد ذاته يعبر عن حجم المغامرة التي تهدد المنطقة والعالم.

وقدمت الوفاق تعازيها بالقادة الشهداء للمراجع العظام وعلى رأسهم آية الله العظمى السيد علي الخامنئي وآية الله العظمى السيد علي السيستاني والى حكومتي وشعبي الجمهورية العراقية والجمهورية الاسلامية الايرانية والى أهالي الشهداء وإلى كل احرار العالم والى كل المناهضين للإرهاب في العالم.
رقم : 836342
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