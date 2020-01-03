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الجمعة 3 كانون الثاني 2020 ساعة 20:40

أول تعليق رسمي سعودي على استشهاد الفريق سليماني

أول تعليق رسمي سعودي على استشهاد الفريق سليماني
صرح مصدر سعودي مسؤول "أن المملكة تابعت الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها".

واستشهد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية في ايران الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس في عدوان اميركي على بغداد الجمعة.

وشنّت اميركا قصفا غادرا استهدف سيارتين كانتا تُقلان الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد ما اَدى الى استشهادهما وعدد من مرافقيهما اضافة الى اصابة اخرين.
هذا واعترفت وزارة الدفاع الاميركية بأنها وراء هذا الاعتداء.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية مشيراً إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت ايران برد قاس على الولايات المتحدة.
رقم : 836359
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