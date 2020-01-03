إيران.. العميد إسماعيل قاآني تاريخ حافل بالإنجازات

ولقاااني تاريخ حافل بالانجازات كما يمتلك خبرة كافية وميزات تؤهله لخلافة الشهيد سليماني .



هو العميد اسماعيل قاآني، من مواليد مدينة مشهد بمحافظة خراسان شمال شرقي ايران.



تلقى دراسته الابتدائية في المدينة، واستكملها في طهران .



اواخر عام الف وتسعمئة وتسعة وسبعين انضم الى حرس الثورة الاسلامية .



واسس مع الشهيد خادم الشريعة اللواء واحد وعشرين للامام الرضا عليه السلام.



ومنذ عام الف وتسعمئة وواحد وثمانين الى نهاية الحرب المفروضة كان ناشطا في جبهات القتال، حيث تولى قيادة لواء الامام الرضا عليه السلام وبعد ذلك اصبح قائدا لجيش النصر خمسة.



علاقته مع الشهيد سليماني انطلقت منذ عام الف وتسعمئة واثنين وثمانين , في جبهات القتال , وكان رفيق دربه لسنوات طويلة .



بعد نهاية الحرب المفروضة عاد الى خراسان وواصل انشطته في صفوف حرس الثورة الاسلامية، وبعد تاسيس فيلق القدس التحق به وتقلد عدة مسؤوليات الى ان اصبح نائبا لقائده .



عيّنه قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي قائدا لفيلق القدس بعد استشهاد الفريق قاسم سليماني باستهداف اميركا لسيارته في بغداد في عملية ارهابية.



واكد العميد حسين دهقان وزير الدفاع الايراني السابق :"العميد اسماعيل قاآني من القيادات المجربة خلال الحرب المفروضة على ايران في ثمانينات القرن الماضي , حيث كان قائدا في الوحدات البرية لحرس الثورة الاسلامية , وخلال السنوات العشر الماضية كان مساعدا للشهيد سليماني في قيادة فيلق القدس , لديه التجربة والميزات الكافية لخلافة سليماني ".



وبالاضافة الى بروزه في حرب الثمان سنوات المفروضة من قبل صدام حسين على ايران.



كان لقاآني دور بارز في الحرب ضد جماعة داعش الوهابية في سوريا بعد عام الفين واحد عشر .



وتصفه وسائل اعلام عديدة بانه الرجل الصلب الذي لايختلف كثيرا عن الفريق قاسم سليماني , وله من الخبرة الكافية مايؤهله للتعامل مع جبهات القتال المختلفة .



تميز بتصريحاته الداعمة للمقاومة لاسيما في سوريا ولبنان وفلسطين ومعاداته للاستكبار العالمي وعلى راسها الولايات المتحدة الاميركية وحليفتها في المنطقة الكيان الاسرائيلي .