صنعاء: اغتيال سليماني والمهندس يكشف ارتباط أمريكا بـ‘‘داعش‘‘

وأكد ناطق الحكومة في تصريح صحفي أن هذه الجريمة تكشف الارتباط الامريكي الإسرائيلي بداعش والقاعدة، الذي كان لسليماني والمهندس دور كبير في دحرها في العراق وسوريا.



وأشار إلى أن هذه العملية الإجرامية تمثل اعتداء وانتهاك سافر لسيادة العراق، مؤكدا الحق المشروع في الرد على هذا الاستهداف الإجرامي الغادر.



ونوه بموقف قائد فيلق القدس الشهيد سليماني في دعم المقاومة في فلسطين وسوريا والعراق.



ودعا الشامي إلى وحدة الصف في مواجهة قوى الاستكبار العالمي وعلى راسها أمريكا والكيان الصهيوني التي تستهدف كل من يقف إلى جانب قضايا الأمة العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وعبر ناطق الحكومة، عن تعازي حكومة الإنقاذ الوطني للحكومة والشعب الإيراني والشعب العراقي باستشهاد سليماني والمهندس ورفاقهما.