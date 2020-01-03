الجعفري: اغتيال سليماني إعدام خارج نطاق القانون

واستشهد، فجر اليوم الجمعة، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق الشهيد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني بغارة امريكية قرب مطار العاصمة العراقية بغداد.