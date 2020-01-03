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الجمعة 3 كانون الثاني 2020 ساعة 23:24

الرئيس اللبناني يأمل بتشكيل الحكومة في الأسبوع المقبل

الرئيس اللبناني يأمل بتشكيل الحكومة في الأسبوع المقبل
وأشار عون خلال استقباله وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار الى ان هناك ممارسات خاطئة عدة حصلت خلال السنوات الاخيرة اوصلت البلاد الى ما هي عليه حاليا، خصوصا على الصعيد المالي والتعامل بالدولار"، لافتاً الى ان "لبنان يكاد يكون الدولة الوحيدة التي تتعامل داخليا بعملة اجنبية".

واكد الرئيس اللبناني على أهمية التحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، بما يحقق نوعا من التوازن في ميزان المدفوعات، بعدما زادت نسبة الواردات اخيرا بشكل كبير وبفارق حوالى 12 مليار دولار، ما انعكس شحًا في الداخل واجبر المصارف على اتخاذ مجموعة تدابير بهدف تجنب التعثر والحفاظ على اموال المودعين".

واشار عون الى ان "خطة "ماكينزي" الاقتصادية تشكل تصورا واقعيا لتطوير القطاعات المنتجة في لبنان وبالتالي تأمين فرص عمل وتخفيف الاستيراد، وسنبدأ فورا بالعمل وفقها".‎
رقم : 836392
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