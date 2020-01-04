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السبت 4 كانون الثاني 2020 ساعة 23:24

الرئيس التركي يعرب عن التعازي والمواساة باستشهاد الفريق سليماني

الرئيس التركي يعرب عن التعازي والمواساة باستشهاد الفريق سليماني

وفي محادثات هاتفية مع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام حسن روحاني، أعرب رجب طيب اردوغان عن التعازي والمواساة باستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد قوة القدس لحرس الثورة الاسلامية، واكد انه تأسف وتأثر بعمق لفقدان الشهيد سليماني وأنه يدرك استياء وغضب الشعب الايراني والقائد ورئيس الجمهورية.

وبيّن اردوغان انه شاهد مراسم التشييع المهيب للشهيد سليماني من التلفزيون العراقي، واضاف: ان كل هذه الصور اشارت بوضوح العلاقة القلبية واهتمام الشعب العراقي بالفريق سليماني، وانا بدوري اطلب له من الله الرحمة والمغفرة.

وأشار الى ضرورة استتباب الاستقرار والامن في المنطقة، واكد: ان التدخل الاجنبي والصراعات الاقليمية تحول دون استتباب الاستقرار في المنطقة، ولا ينبغي ان نسمح بأن تهدد هكذا اجراءات السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن البنية الحكومية والثقافية في ايران والتي تضرب جذورها في اعماق التاريخ، ستقود هذه البرهة الزمنية اعتمادا على العقل والمنطق.
رقم : 836603
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