قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً

وفي حديث متلفز بشأن ميزات شخصية الشهيد الفريق قاسم سليماني، قال العميد عباس نيلفروشان: ان هذا الشهيد كان نموذجا بارزا لـ"أشداء على الكفار رحماء بينهم"، مضيفا: ان جبهة الكفر والاستكبار مازالت تخشى اسم قاسم سليماني، وستبقى تخشاه في المستقبل كذلك.



وأضاف: ان استشهاج الرجال العظماء على مر التاريخ، كان هكذا فعندما كانت شجرة الاسلام بحاجة الى السقي، فكان احد القادة العظماء يسقيها بدمائه ويضخ لها روحا جديدة، واليوم كذلك فإن استشهاد القائد سليماني سيؤدي الى ولادة جديدة في محور المقاومة والشعب الايراني، وان الخاسر الاكبر سيكون الاميركان والصهاينة.



وبشأن خطة ايران للانقام لدماء الشهيد سليماني ورفاقه، قال العميد نيلفروشان: من المؤكد سنرد على العدو، ونحن من يعين موعد هذا الرد. فقاسم سليماني مرتبط بالجغرافيا الاسلامية، ومن المؤكد ان انتقام المقامة سيكون قويا جدا وغير قابل للسيطرة والتحكم.



وأردف: اتوقع ان الاميركان سيضطرون لمغادرة المنطقة إثر هذا الانتقام.