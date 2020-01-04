صور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمص

وكان قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس قد استشهدا وعدد من مرافيقهما في هجوم جوي اميركي غاشم حين خروجهما من مطار بغداد فجر أمس الجمعة.