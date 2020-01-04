الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 كانون الثاني 2020 ساعة 23:29

صور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمص

صور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمص
وكان قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس قد استشهدا وعدد من مرافيقهما في هجوم جوي اميركي غاشم حين خروجهما من مطار بغداد فجر أمس الجمعة.

صور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمصصور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمصصور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمص
رقم : 836605
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
جريمة إغتيال الشهيد قاسم سليماني لن تمر
جريمة إغتيال الشهيد قاسم سليماني لن تمر
4 كانون الثاني 2020
إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته
إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته
4 كانون الثاني 2020
الحكومة اللبنانية: بين التأليف ونيل الثقة!
الحكومة اللبنانية: بين التأليف ونيل الثقة!
4 كانون الثاني 2020
إغتيال القرن.. دق ناقوس الموت لأمريكا
إغتيال القرن.. دق ناقوس الموت لأمريكا
4 كانون الثاني 2020
الإمام الخامنئي: جميع أنصار المقاومة يطالبون بالثأر لدم الفريق سليماني
الإمام الخامنئي: جميع أنصار المقاومة يطالبون بالثأر لدم الفريق سليماني
3 كانون الثاني 2020
الشهيد قاسم سليماني في سطور
الشهيد قاسم سليماني في سطور
3 كانون الثاني 2020
طهران تتوعد واشنطن: اغتيال سليماني لن يبقى دون رد
طهران تتوعد واشنطن: اغتيال سليماني لن يبقى دون رد
3 كانون الثاني 2020
اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
3 كانون الثاني 2020
قاسم سليماني.. شهيداً
قاسم سليماني.. شهيداً
3 كانون الثاني 2020
الجيش الايراني: سنرد بحزم على ادنى خطأ من احد
الجيش الايراني: سنرد بحزم على ادنى خطأ من احد
2 كانون الثاني 2020
هل تفجّر ‘‘اتفاقية الغاز‘‘ الأوضاع داخل الأردن؟
هل تفجّر ‘‘اتفاقية الغاز‘‘ الأوضاع داخل الأردن؟
2 كانون الثاني 2020
نفط سوريا والأربعون حرامي
نفط سوريا والأربعون حرامي
2 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الغارديان: اللواء سليماني ضمن10شخصيات مؤثرة بالسياسة الدولية
إسقاط طائرة تجسسية للعدوان السعودي في صعدة
الدفاع الايرانية: سنرد على أي تهديد وعدوان دون ترديد
المرجعية الدينية في العراق تصدر بيانا مهما
لافروف يعرب عن قلق بلاده إزاء التوتر المتزايد في المنطقة