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السبت 4 كانون الثاني 2020 ساعة 23:41

مجلس النواب اليمني : استهداف أمريكا للمهندس وسليماني إرهاب دولة

مجلس النواب اليمني : استهداف أمريكا للمهندس وسليماني إرهاب دولة
يدين مجلس النواب في الجمهورية اليمنية العمل الإرهابي الإجرامي الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الضربة العدوانية التي استهدفت أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في جمهورية العراق الشقيق وقائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ومرافقيهما.

ويعتبر مجلس النواب هذه العملية الإجرامية بمثابة إرهاب دولة ضد دولة مستقلة وذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة.

ويرى مجلس النواب أن هذه الممارسات السافرة منافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تهدد الاستقرار والأمن والسلام الدوليين وتزيد من حالة التوتر والتصعيد في المنطقة. وأن مثل هذه الجرائم من شأنها أن تضاعف روح المقاومة والثبات لدى شعوب المنطقة بصفة خاصة والعالم الحر بصفة عامة ضد هذا الصلف والغطرسة الأمريكية والصهيونية.
رقم : 836609
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