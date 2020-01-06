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الاثنين 6 كانون الثاني 2020 ساعة 16:34

ربيعي: السكوت على جرائم امريكا لايجوز من ناحية الأمن القومي

ربيعي: السكوت على جرائم امريكا لايجوز من ناحية الأمن القومي
وفي مراسم تشييع القائد الفريق قاسم سليماني ورفاقه الشهداء اليوم الاثنين، وصف علي ربيعي، المشاركة الملحمية للشعب في هذه المراسم المليونية بأنها مهمة وقيمة، وقال: أن حضور الشعب في تشييع جثمان القائد سليماني كان واسعا وكبيرا جدا بحيث اعتقدت أن القائد سليماني لم يستشهد وأنه لازال حيا يرزق بيننا، موضحا أن دم سليماني سيكون مؤثرا كما كان في حياته.

واستشهد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرات مسيرة بعد خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة وبأوامر من الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
رقم : 836895
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