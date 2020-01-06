تمثيل النساء في الحكومة التونسية لا يستجيب للطموحات

وأضافت العبيدي ، أن "المسار الذي انطلقت فيه تونس منذ سنوات ووصلت إلى نتائج هامة فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل لم يطبق في تشكيل الحكومة الجديدة".



وشددت الوزيرة التونسية على ضرورة تطبيق المساواة، وما نصت عليه المواثيق الدولية

والدستور التونسي في هذا الإطار، ووصفت تمثيل المرأة في الحكومة بأنه يعد تقصيرا في حق الكفاءات النسائية في الدولة.



وترى العبيدي أن "المرأة التونسية الآن بمقدورها أن تكون على رأس الأماكن التنفيذية سواء في الجيش أو المحافظات وسفيرات ووزيرات، وأن هناك ضرورة لتطبيق المساواة".



وفي حديثها، تؤكد العبيدي باعتبارها ممثلة عن المرأة التونسية في الحكومة، أنها "تطمح في تطبيق المساواة بشكل فعلي، لتكون المرأة في الصفوف الأمامية وعدم البقاء في الصفوف الخلفية".



وأعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي في قصر قرطاج، عن تشكيلة حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة.



وإلى جانب نزيهة العبيدي التي تولي وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ،هناك إمرأة اخرى و هي روضة الجباري العربي وزيرة للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.