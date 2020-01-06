صفوي: قوات ‘‘القدس‘‘ ستشهد مرحلة جديدة من انشطتها مع قاآني

وقال اللواء صفوي في برقية التهنئة ان خبراتكم القيمة خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني (الحرب التي فرضها صدام على ايران) ، خاصة أثناء قيادة الفرقة الخامسة "نصر" والفرقة 21 "الامام الرضا (ع)" وتصديكم للمناصب الادارية والقيادية في حرس الثورة الإسلامية وكنائب للقائد الشهيد الفريق قاسم سليماني إنجازات تبشر بنجاحكم في المسؤولية الجسيمة والحساسة المفوضة اليكم في قيادة قوات "القدس".



واضاف ان مما لا شك فيه ، أن قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الإسلامي ستواصل المسار المجيد الرائد للحاج قاسم سليماني خلال فترة قيادته، وسوف تفتح الدماء الطاهرة لهذا الشهيد ورفاقه الاوفياء فصلاً جديداً من العمل الفاعل والحاسم لهذه القوات في مجال الدفاع عن البلاد والشعوب الاسلامية بالمنطقة وعلى صعيد مكافحة الارهاب الاميركي والصهيوني الدولي.