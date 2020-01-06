أنصار الله: دماء سليماني والمهندس خطت طريقنا لإنهاء النفوذ الأميركي بالمنطقة

وفي تصريح صحفي اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله في اليمن، اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في بغداد عملاً إجرامياً، يحتم على كل حر في العالم اتخاذ موقف جاد تجاه العدوان وإنهاء وجود أميركا في المنطقة.



وأوضح المغلس أن تمادي أميركا بإختراق سيادة الأراضي العراقية لشن عملياتها الإجرامية بحق قادة عراقيين رسميين وضيوفهم من القيادات الإيرانية وبحجم القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما، يجعل أمام محور المقاومة خياراً واحداً يتمثل في مزيد من التماسك والتحرك تجاه الخطر الأميركي والصهيوني.



وقال: المصير والقضية واحدة والعدو واحد أياً كان زمان ومكان المعركة، مشيرا إلى أن هذا التمادي في العدوان على العراق، ما هو إلا أحد نتائج التساهل والقبول بدور أميركا في العراق، وهو بلا شك دور خبيث في جسد الأمة مهما كان صغيراً بنظر البعض، ما يجب قطع هذه اليد الخبيثة ولا مبرر نهائياً لوجودها في أرض العراق أو غيرها.

ولفت إلى أن عدوان أميركا بشكل مباشر، يكشف ضعف أو انتهاء أدواتها التي كانت تعتمد عليها في مواجهة أحرار الأمة مثل تنظيم داعش.



وأضاف: رغم حجم الألم وعظم الخسارة التي مُنيت بها الأمة باستشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، إلا أننا نرى دمائهما أمام أعيننا تخط طريقاً للنصر القريب وتطهير العراق من التواجد الأميركي والقضاء على النفوذ الأميركي الصهيوني في المنطقة.