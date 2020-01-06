الأسير كريم يونس يدخل عامه 38 في سجون الاحتلال

يعتبر الأسير القائد كريم يونس، من أبرز قيادات الحركة الأسيرة ورموزها، فقد مثل الأسرى في أكثر من معتقل وكان مناضلاً من الطراز الأول يرفض الخنوع والاستسلام وكل محاولات إدارات السجون لبث الفرقة والتمييز والعنصرية بين الأسرى الفلسطينيين من تمييز بين أسرى الداخل وأسرى غزة والضفة الغربية والعرب، وكان يصر دوماً على وحدة الوطن، ويقف سداً منيعاً لهذه المؤامرات.



ويشغل الآن منصب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعلى مدار سبعة وثلاثين عاماً عاش كريم يونس القمع والويلات والتنقلات التعسفية والتفتيشات والاقتحامات والاضرابات وسقوط الشهداء والأمراض والأوجاع والآلام، وكان من المقرر أن تفرج عنه سلطات الاحتلال ضمن الصفقة الرابعة لرئيس السلطة وكان من ضمن الثلاثين أسيراً الذين تنصل الاحتلال من الافراج عنهم وبقي منهم 26 أسيراً.