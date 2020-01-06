الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 كانون الثاني 2020 ساعة 18:26

الأسير كريم يونس يدخل عامه 38 في سجون الاحتلال

الأسير كريم يونس يدخل عامه 38 في سجون الاحتلال
يعتبر الأسير القائد كريم يونس، من أبرز قيادات الحركة الأسيرة ورموزها، فقد مثل الأسرى في أكثر من معتقل وكان مناضلاً من الطراز الأول يرفض الخنوع والاستسلام وكل محاولات إدارات السجون لبث الفرقة والتمييز والعنصرية بين الأسرى الفلسطينيين من تمييز بين أسرى الداخل وأسرى غزة والضفة الغربية والعرب، وكان يصر دوماً على وحدة الوطن، ويقف سداً منيعاً لهذه المؤامرات.

ويشغل الآن منصب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعلى مدار سبعة وثلاثين عاماً عاش كريم يونس القمع والويلات والتنقلات التعسفية والتفتيشات والاقتحامات والاضرابات وسقوط الشهداء والأمراض والأوجاع والآلام، وكان من المقرر أن تفرج عنه سلطات الاحتلال ضمن الصفقة الرابعة لرئيس السلطة وكان من ضمن الثلاثين أسيراً الذين تنصل الاحتلال من الافراج عنهم وبقي منهم 26 أسيراً.
رقم : 836917
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجلس خبراء القيادة: اغتيال القائد سليماني بمثابة إعلان الحرب
مجلس خبراء القيادة: اغتيال القائد سليماني بمثابة إعلان الحرب
ما بعد اغتيال الشهيد سليماني..’هدف ثمين’ بيد محور المقاومة!
ما بعد اغتيال الشهيد سليماني..’هدف ثمين’ بيد محور المقاومة!
6 كانون الثاني 2020
قائد الحرس الثوري: يوم أشبه بالقيامة
قائد الحرس الثوري: يوم أشبه بالقيامة
6 كانون الثاني 2020
أول رد على جريمة أميركا بحق القائدين سليماني والمهندس
أول رد على جريمة أميركا بحق القائدين سليماني والمهندس
6 كانون الثاني 2020
قائد الثورة الاسلامية يصلي على جثامين القادة الشهداء
قائد الثورة الاسلامية يصلي على جثامين القادة الشهداء
6 كانون الثاني 2020
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
4 كانون الثاني 2020
جريمة إغتيال الشهيد قاسم سليماني لن تمر
جريمة إغتيال الشهيد قاسم سليماني لن تمر
4 كانون الثاني 2020
إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته
إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته
4 كانون الثاني 2020
الحكومة اللبنانية: بين التأليف ونيل الثقة!
الحكومة اللبنانية: بين التأليف ونيل الثقة!
4 كانون الثاني 2020
إغتيال القرن.. دق ناقوس الموت لأمريكا
إغتيال القرن.. دق ناقوس الموت لأمريكا
4 كانون الثاني 2020
الإمام الخامنئي: جميع أنصار المقاومة يطالبون بالثأر لدم الفريق سليماني
الإمام الخامنئي: جميع أنصار المقاومة يطالبون بالثأر لدم الفريق سليماني
3 كانون الثاني 2020
الشهيد قاسم سليماني في سطور
الشهيد قاسم سليماني في سطور
3 كانون الثاني 2020
طهران تتوعد واشنطن: اغتيال سليماني لن يبقى دون رد
طهران تتوعد واشنطن: اغتيال سليماني لن يبقى دون رد
3 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من هو العميد قاآني القائد الجديد لفيلق القدس؟
دماء الشهيد سليماني تخطّ نهاية الوجود الأميركي في المنطقة
صور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمص
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
النجباء: صواريخنا جاهزة وسنخلق جحيماً للأميركان