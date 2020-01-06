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الاثنين 6 كانون الثاني 2020 ساعة 18:29

بيان فصائل المقاومة الفلسطينية حول استشهاد الفريق سليماني

بيان فصائل المقاومة الفلسطينية حول استشهاد الفريق سليماني
«من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا»

صدق الله العلي العظيم

إن فصائل المقاومة الفلسطينية تتقدم من الشعب الإيراني الشقيق ومن القيادة الإيرانية وعلى رأسها سماحة السيد علي خامنئي «دام ظله»، بأسمى آيات التبريك باستشهاد الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس والشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي ورفاقهم الذين سقطوا إثر عملية غادرة أقدمت عليها الولايات المتحدة الأميركية بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني وأدواتهم في المنطقة، الذين انزعجوا كثيراً من دوره الميداني والواضح في إفشال مخططاتهم التي تستهدف تمزيق المنطقة وتقسيمها على مقاس المشروع الصهيوني ومن أجل إخضاع المنطقة ونهب خيراتها. إن الدور المميز الذي لعبه الراحل سليماني في دحر العصابات الإرهابية في سورية والقضاء على داعش في سورية والعراق ودعم المقاومة في لبنان وسورية،

كان له الأثر الكبير في تنامي قدرات المقاومة وقدرتها على عرقلة المشروع الأميركي-الصهيوني ومن جهة أخرى فإن المقاومة الفلسطينية التي صمدت في وجه الاعتداءات الصهيونية كان للشهيد سليماني الدور الأكبر فيها، حيث عمل الشهيد السعيد من أجل تطوير قدرات فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات الاحتلال الصهيوني الغاصب للأرض العربية والفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتنمية قدرة الردع والرد على الاعتداءات والجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا وأمتنا، ولا يمكن للشعب الفلسطيني الوفي، إلا أن يقدر له ذلك الدور العظيم الذي تميز به.
إننا في فصائل المقاومة الفلسطينية إذ نستنكر هذا الاعتداء الآثم نؤكد بأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وأن الرد على هذه الجريمة سيكون قاسياً على العدو الأميركي- الصهيوني وأدواته الإرهابية في المنطقة.

التحية لروح الشهيدين قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهم الشهداء.
التحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي تواجه الاستكبار العالمي.
التحية للجمهورية العربية السورية وهي تخوض معركة الأمة في مواجهة الإرهاب التكفيري وداعميه.

التحية لشعبنا الفلسطيني الصامد

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

والعهد على حفظ دمائهم والثبات على نهجهم

- حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
- جبهة التحرير الفلسطينية - حركة التحرير الفلسطيني الديمقراطي
- جبهة النضال الشعبي الفلسطيني - الحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري
- جبهة التحرير الفلسطينية - حزب الشعب الفلسطيني

- حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الانتفاضة - جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة - طلائع حرب التحرير الشعبية –قوات الصاعقة

- الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) - جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية
- الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع سورية
رقم : 836918
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