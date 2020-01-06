صالحي: استشهاد قاسم سليماني أحيا مكافحة الظلم والاستكبار

وقال علي اکبر صالحي، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين على هامش مراسم تشييع الجثامين الطاهرة للشهداء قاسم سليماني وصحبه الابرار، إن استشهاد الحاج قاسم أحيا مرة أخرى مكافحة الظلم وبثّ حياة جديدة لنهج التصدي للاستكبار.



واشار الى شعور الاستكبار بالقلق بعد اغتيال الشهيد سليماني، موضحاً ان اسلوبهم وتصريحاتهم تدلل الى الهلع الذي يشعرون به.



وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية ان دماء الشهداء لن تذهب هدراً.



ويشار الى ان مراسم تشييع جثامين الشهداء سليماني وصحبه الابرار اقيمت في طهران اليوم الاثنين بمشاركة ملحمية مليونية.