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الاثنين 6 كانون الثاني 2020 ساعة 23:52

الفوعاني: اغتيال سليماني والمهندس منعطف تاريخي في الصراع

الفوعاني: اغتيال سليماني والمهندس منعطف تاريخي في الصراع
ولفت إلى أن "الاغتيال الذي ارتكب شكل منعطفا تاريخيا في الصراع بين المحور المقاوم وأعداء الاستكبار والصهيونية ورعاتها، وكان الإمام القائد السيد موسى الصدر حسم التوجه عندما اعتبر أن الصراع بين محورين الحق والباطل، ونحن دوما في خط المقاومة والشهادة حتى النصر المبين، وهذا ما يؤكده رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقوله نحن أساس المقاومة وهذا قدرنا الشهادة حتى النصر".

وقال: "باستشهاد القائدين الكبيرين سليماني والمهندس، وضع المسمار الأخير في نعش مشروع صفقة القرن، وبإذن الله فلسطين ستعود إلى أهلها وشعبها، والقدس الشريف لن تكون إلا عربية".

ودعا إلى "أعلى درجات الوعي من خلال تحمل مسؤولية كبرى في إنقاذ لبنان وصون وحدته وإبعاد شبح المؤامرة الصهيونية عنه، وذلك يتحقق أولا من إبصار الحكومة العتيدة للنور والاسراع في وضع بيانها الوزاري لتنال الثقة وتنطلق في ورشة عمل كبيرة". وقال:

"يجب عدم إضاعة الوقت، لأننا في سباق مع الانهيار وعودة الاستقرار إلى البلد، ومع ما يحيطنا من متغيرات كبرى وكمائن إسرائيلية تستهدف أمننا ووحدتنا ومصادر ثروتنا، وهذه مسؤولية وطنية، وعلى الجميع الاضطلاع بدور فاعل في عملية النهوض والعودة إلى مناخ الاستقرار واللجوء إلى الحوار الوطني الداخلي".
رقم : 836944
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