الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 كانون الثاني 2020 ساعة 23:54

استغاثات جديدة من سجن جوّ البحريني: أبداننا تشوّهت من الجرَب

استغاثات جديدة من سجن جوّ البحريني: أبداننا تشوّهت من الجرَب
وقال المعتقل «حسين الحداد» إنّه مصاب بمرض الجرب، والوضع مزرٍ جدًّا في السجن، وأنّه والمعتقلون تلقّوا العديد من الوعود من الضباط بالعلاج ولم تتحقّق- بحسب موقع منامة بوست.

وأضاف أن المعتقلين مرهقون بسبب قلّة النوم، ونقلَ مطالب المعتقلين بتعقيم المبنى من الجراثيم، واستبدال الأدوات الشخصيّة وتقديم العلاج الكافي لهم.

وأطلق المعتقل المحكوم عليه بالسجن المؤبّد «أيمن ناجي» نداءً للجهات المعنيّة قال فيه «نحن في سجن جوّ المركزيّ مبنى 12 نعاني من الحساسية لدرجة أنّ أبداننا تشوّهت من ذلك المرض، فيما تواصل إدارة السجن المماطلة في علاجنا».

وأكّد انتشار مرض الجرب «منذ ستّة شهور بشكل واسع في مباني السجن، وقد اشتكى المعتقلون من عدم إمكانية الحصول على العلاج المناسب».

ولفت إلى أنّ إدارة السجن قامت بعزل بعض المصابين دون علاج، ومعالجة للأسباب الأساسيّة للمرض، مما تسبّب في استمرار تفشّي عدوى المرض بين المعتقلين، وطالب بتوفير علاج مناسب من قبل طبيب متخصّص، وتخصيص أدوات شخصيّة صحيّة لكلّ معتقل .
رقم : 836945
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مجلس خبراء القيادة: اغتيال القائد سليماني بمثابة إعلان الحرب
مجلس خبراء القيادة: اغتيال القائد سليماني بمثابة إعلان الحرب
ما بعد اغتيال الشهيد سليماني..’هدف ثمين’ بيد محور المقاومة!
ما بعد اغتيال الشهيد سليماني..’هدف ثمين’ بيد محور المقاومة!
6 كانون الثاني 2020
قائد الحرس الثوري: يوم أشبه بالقيامة
قائد الحرس الثوري: يوم أشبه بالقيامة
6 كانون الثاني 2020
أول رد على جريمة أميركا بحق القائدين سليماني والمهندس
أول رد على جريمة أميركا بحق القائدين سليماني والمهندس
6 كانون الثاني 2020
قائد الثورة الاسلامية يصلي على جثامين القادة الشهداء
قائد الثورة الاسلامية يصلي على جثامين القادة الشهداء
6 كانون الثاني 2020
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
4 كانون الثاني 2020
جريمة إغتيال الشهيد قاسم سليماني لن تمر
جريمة إغتيال الشهيد قاسم سليماني لن تمر
4 كانون الثاني 2020
إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته
إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته
4 كانون الثاني 2020
الحكومة اللبنانية: بين التأليف ونيل الثقة!
الحكومة اللبنانية: بين التأليف ونيل الثقة!
4 كانون الثاني 2020
إغتيال القرن.. دق ناقوس الموت لأمريكا
إغتيال القرن.. دق ناقوس الموت لأمريكا
4 كانون الثاني 2020
الإمام الخامنئي: جميع أنصار المقاومة يطالبون بالثأر لدم الفريق سليماني
الإمام الخامنئي: جميع أنصار المقاومة يطالبون بالثأر لدم الفريق سليماني
3 كانون الثاني 2020
الشهيد قاسم سليماني في سطور
الشهيد قاسم سليماني في سطور
3 كانون الثاني 2020
طهران تتوعد واشنطن: اغتيال سليماني لن يبقى دون رد
طهران تتوعد واشنطن: اغتيال سليماني لن يبقى دون رد
3 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من هو العميد قاآني القائد الجديد لفيلق القدس؟
دماء الشهيد سليماني تخطّ نهاية الوجود الأميركي في المنطقة
صور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمص
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
النجباء: صواريخنا جاهزة وسنخلق جحيماً للأميركان