استغاثات جديدة من سجن جوّ البحريني: أبداننا تشوّهت من الجرَب

وقال المعتقل «حسين الحداد» إنّه مصاب بمرض الجرب، والوضع مزرٍ جدًّا في السجن، وأنّه والمعتقلون تلقّوا العديد من الوعود من الضباط بالعلاج ولم تتحقّق- بحسب موقع منامة بوست.



وأضاف أن المعتقلين مرهقون بسبب قلّة النوم، ونقلَ مطالب المعتقلين بتعقيم المبنى من الجراثيم، واستبدال الأدوات الشخصيّة وتقديم العلاج الكافي لهم.



وأطلق المعتقل المحكوم عليه بالسجن المؤبّد «أيمن ناجي» نداءً للجهات المعنيّة قال فيه «نحن في سجن جوّ المركزيّ مبنى 12 نعاني من الحساسية لدرجة أنّ أبداننا تشوّهت من ذلك المرض، فيما تواصل إدارة السجن المماطلة في علاجنا».



وأكّد انتشار مرض الجرب «منذ ستّة شهور بشكل واسع في مباني السجن، وقد اشتكى المعتقلون من عدم إمكانية الحصول على العلاج المناسب».



ولفت إلى أنّ إدارة السجن قامت بعزل بعض المصابين دون علاج، ومعالجة للأسباب الأساسيّة للمرض، مما تسبّب في استمرار تفشّي عدوى المرض بين المعتقلين، وطالب بتوفير علاج مناسب من قبل طبيب متخصّص، وتخصيص أدوات شخصيّة صحيّة لكلّ معتقل .