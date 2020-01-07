نقل جثمان الشهيد ابومهدي المهندس الى العراق عبر حدود شلمجة

وشاركت حشود غفيرة من المشيعين خاصة الشباب في المراسم المهيبة التي أقيمت للشهيد ابومهدي المهندس انطلاقا من مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.



ومن المقرر ان تجري مراسم تشييع للشهيد المهندس في مدينة البصرة لينقل بعدها الى مدينة النجف الاشرف ليوارى الثرى في مقبرة وادي السلام.



جدير ذكره ان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابومهدي المهندس وعدد من رفاقهما قد استشهدوا بغارة جوية ارهابية من طائرة اميركية مسيرة في محيط مطار بغداد فجر الجمعة.



وتم اجراء مراسم تشييع كبيرة للشهداء في الكاظمية وكربلاء والنجف في العراق ومن ثم نقلت جثامين الشهداء قاسم سليماني وحسين بورجعفري وهادي طارمي وشهرود مظفري نيا ووحيد زمانيان والمهندس ابومهدي المهندس الى ايران حيث جرت مراسم تشييع مهيبة لهم في مدن اهواز ومشهد وقم وطهران.



وشارك الملايين في مراسم التشييع في هذه المدن خاصة في طهران التي شارك فيها 7 ملايين.



واليوم تم تشييع كبير بمشاركة مليونية للشهيد سليماني في مدينة كرمان مسقط راسه اليوم الثلاثاء.