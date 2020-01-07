الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 كانون الثاني 2020 ساعة 17:25

عباس يطالب بالضغط على "إسرائيل" لإجراء الانتخابات بالقدس المحتلة

عباس يطالب بالضغط على "إسرائيل" لإجراء الانتخابات بالقدس المحتلة

وأوضح قائلا: "قررنا أن نذهب لانتخابات تشريعية ورئاسية وهذه الانتخابات مطلب جماهيري وشعبي وقانوني ودولي منذ أكثر من 10 سنوات ونحن نسعى من اجل الوصول لهذه الانتخابات، وقد توافقت الفصائل جميعا على عقد هذه الانتخابات في أقرب فرصة".

واستدرك عباس: "إلا أن مشكلتنا مع اسرائيل التي ترفض اجراء الانتخابات في القدس، عاصمة دولة فلسطين، ونحن بدون ان تعقد الانتخابات في القدس فلن نجريها أبدا، البعض الآن يلحّون علينا بإصدار مرسوم الانتخابات ونقول لا نستطيع، لأننا اذا أصدرنا المرسوم ثم اضطررنا لإلغائه فهي مشكلة كبيرة لنا، لذلك نحن نطالب العالم كله بالضغط على اسرائيل من أجل ان نجري الانتخابات".

وأضاف "طبعا المشكلة بيننا وبين اسرائيل ليس فقط في الانتخابات وإنما كما تعلمون فإنهم يخصمون أموالنا ويحجزونها وفي كل يوم يبنون مستوطنات وأهم وأخطر ما فيها تلك المستوطنات التي سيبنونها في الخليل تحديا لمشاعرنا جميعا، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبله ولا يمكن أن نسمح به".
رقم : 837112
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب
بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب
من هو الشهيد اللواء قاسم سليماني ؟
من هو الشهيد اللواء قاسم سليماني ؟
7 كانون الثاني 2020
اللواء سلامي: سندمر المكان الذي تحبه أميركا
اللواء سلامي: سندمر المكان الذي تحبه أميركا
7 كانون الثاني 2020
بيان قائد الثورة في مراسم تشييع الشهيد سليماني بكرمان
بيان قائد الثورة في مراسم تشييع الشهيد سليماني بكرمان
7 كانون الثاني 2020
مجلس خبراء القيادة: اغتيال القائد سليماني بمثابة إعلان الحرب
مجلس خبراء القيادة: اغتيال القائد سليماني بمثابة إعلان الحرب
6 كانون الثاني 2020
ما بعد اغتيال الشهيد سليماني..’هدف ثمين’ بيد محور المقاومة!
ما بعد اغتيال الشهيد سليماني..’هدف ثمين’ بيد محور المقاومة!
6 كانون الثاني 2020
قائد الحرس الثوري: يوم أشبه بالقيامة
قائد الحرس الثوري: يوم أشبه بالقيامة
6 كانون الثاني 2020
أول رد على جريمة أميركا بحق القائدين سليماني والمهندس
أول رد على جريمة أميركا بحق القائدين سليماني والمهندس
6 كانون الثاني 2020
قائد الثورة الاسلامية يصلي على جثامين القادة الشهداء
قائد الثورة الاسلامية يصلي على جثامين القادة الشهداء
6 كانون الثاني 2020
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
4 كانون الثاني 2020
جريمة إغتيال الشهيد قاسم سليماني لن تمر
جريمة إغتيال الشهيد قاسم سليماني لن تمر
4 كانون الثاني 2020
إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته
إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته
4 كانون الثاني 2020
الحكومة اللبنانية: بين التأليف ونيل الثقة!
الحكومة اللبنانية: بين التأليف ونيل الثقة!
4 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من هو العميد قاآني القائد الجديد لفيلق القدس؟
دماء الشهيد سليماني تخطّ نهاية الوجود الأميركي في المنطقة
صور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمص
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
النجباء: صواريخنا جاهزة وسنخلق جحيماً للأميركان