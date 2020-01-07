إطلاق صاروخ باليستي على التحالف بالضالع

صنعاء (اسلام تايمز) - افاد مراسلنا ان القوة الصاروخية اليمنية اطلقت صاروخاً باليستيا نوع بدرP على تجمعات لجنود تحالف العدوان السعودي في معسكر الصدرين بمدينة الضالع جنوب اليمن.