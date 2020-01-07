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الثلاثاء 7 كانون الثاني 2020 ساعة 19:31
إطلاق صاروخ باليستي على التحالف بالضالع
واسفر هذا الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات تحالف العدوان.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
837126
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