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الثلاثاء 7 كانون الثاني 2020 ساعة 19:31

إطلاق صاروخ باليستي على التحالف بالضالع

إطلاق صاروخ باليستي على التحالف بالضالع
واسفر هذا الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات تحالف العدوان.
رقم : 837126
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