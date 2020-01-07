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الثلاثاء 7 كانون الثاني 2020 ساعة 20:17

حركة الأمة نبهت من الاستقواء بجريمة الاميركي في بغداد

حركة الأمة نبهت من الاستقواء بجريمة الاميركي في بغداد
ورأت حركة الأمة في بيان اليوم الثلاثاء أن "إقدام محور الهيمنة الأميركية - الصهيونية - الرجعية على جريمة اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس ورفاقهما بأمر مباشر من دونالد ترامب يفتح أبواب المواجهة الحقيقية على مستقبل المنطقة وتوازناتها بشكل مباشر، ومن دون أي تغطية، ويحرر محور المقاومة من تبعات المساكنة، لأن المستعمر الأميركي وحليفه أنهيا فترة طويلة من التكيف مع المعادلات الظالمة بالمهادنة السياسية".

وشدد البيان على "أن الجريمة المنظمة التي قادتها الولايات المتحدة في بغداد، تحتم على محور المقاومة الانتقال إلى أنماط جديدة من المواجهة والتنظيم وتوحيد الجهود لإلحاق الهزيمة في الحلف الاستعماري الصهيوني وأذنابه، وسيعرف الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون، وقد عبر سيد المقاومة عن ذلك بوضوح، بأن "القصاص العادل سينهي الوجود الأميركي في المنطقة". "إنه الوعد الصادق والنذير".
رقم : 837133
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