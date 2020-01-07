الصين تطالب أمريكا بإصدار تأشيرة الدخول لظريف

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية "كونغ شوانغ" اليوم الثلاثاء: ان المسؤولية تقع على الحكومة الامريكية بصفتها الدولة المستضيفة لمنظمة الامم المتحدة، ان توفر الظروف لممثلي الدول الاخرى بما فيها اصدار تاشيرات الدخول من اجل المشاركة في الاجتماعات ذات الصلة.



وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، تطرق الدبلوماسي الصيني الى مشروع القرار الذي صادق عليه البرلمان الايراني بصفة عاجلة جدا، حول اطلاق صفة الارهاب على الجيش الامريكي، قائلا : ان بكين قلقة جدا ازاء الوضع الراهن والتطورات في منطقة الشرق الاوسط.



واضاف: ان الصيبن تدعو جميع الاطراف المعنيين الى الالتزام بأهداف وقواعد ميثاق الامم المتحدة والضوابط الدولية.