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الثلاثاء 7 كانون الثاني 2020 ساعة 22:28
قائد فيلق القدس يجتمع مع قادة الفصائل الفلسطينية في طهران
يشار إلى أن وفد رفيع المستوى من حركة "حماس"، التقى أمس الاثنين، العميد اسماعيل قاآني الذي عينه خلفا لـ قاسم سليماني الذي اغتيل الجمعة بغارة أمريكية في العراق فجر الجمعة الماضي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
837160
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