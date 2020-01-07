قائد فيلق القدس يجتمع مع قادة الفصائل الفلسطينية في طهران

طهران (اسلام تايمز) - عُقد مساء يوم الثلاثاء، اجتماع بين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، وفصائل المقاومة الفلسطينية، بالعاصمة الإيرانية طهران.