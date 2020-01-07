الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 كانون الثاني 2020 ساعة 23:44

أمير قطر يبحث هاتفياً مع ترامب المستجدات في العراق

أمير قطر يبحث هاتفياً مع ترامب المستجدات في العراق
وذكرت مصادر أنه جرت خلال الاتصال "مناقشة تطورات الأحداث في المنطقة، لا سيما آخر المستجدات في العراق، والسبل الكفيلة بحل القضايا الخلافية، وتخفيف حدة التوتر لضمان الأمن والاستقرار".

هذا وكشف الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، أنه التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين.

وقال المسؤول السعودي في تغريدة له على تويتر، إنه التقى ترامب، وبحث معه الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وجاء هذا اللقاء، على خلفية التطورات الأخيرة إثر الخطوات الأمريكية المتهورة في العراق والتي استهدفت آخرها قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق "قاسم سليماني" ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي "أبو مهدي المهندس" ومرافقيهما قرب مطار بغداد الدولي.
رقم : 837169
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما علاقة واصف الحركة بالدوائر العقارية؟؟
ما علاقة واصف الحركة بالدوائر العقارية؟؟
بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب
بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب
7 كانون الثاني 2020
من هو الشهيد اللواء قاسم سليماني ؟
من هو الشهيد اللواء قاسم سليماني ؟
7 كانون الثاني 2020
اللواء سلامي: سندمر المكان الذي تحبه أميركا
اللواء سلامي: سندمر المكان الذي تحبه أميركا
7 كانون الثاني 2020
بيان قائد الثورة في مراسم تشييع الشهيد سليماني بكرمان
بيان قائد الثورة في مراسم تشييع الشهيد سليماني بكرمان
7 كانون الثاني 2020
مجلس خبراء القيادة: اغتيال القائد سليماني بمثابة إعلان الحرب
مجلس خبراء القيادة: اغتيال القائد سليماني بمثابة إعلان الحرب
6 كانون الثاني 2020
ما بعد اغتيال الشهيد سليماني..’هدف ثمين’ بيد محور المقاومة!
ما بعد اغتيال الشهيد سليماني..’هدف ثمين’ بيد محور المقاومة!
6 كانون الثاني 2020
قائد الحرس الثوري: يوم أشبه بالقيامة
قائد الحرس الثوري: يوم أشبه بالقيامة
6 كانون الثاني 2020
أول رد على جريمة أميركا بحق القائدين سليماني والمهندس
أول رد على جريمة أميركا بحق القائدين سليماني والمهندس
6 كانون الثاني 2020
قائد الثورة الاسلامية يصلي على جثامين القادة الشهداء
قائد الثورة الاسلامية يصلي على جثامين القادة الشهداء
6 كانون الثاني 2020
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
4 كانون الثاني 2020
جريمة إغتيال الشهيد قاسم سليماني لن تمر
جريمة إغتيال الشهيد قاسم سليماني لن تمر
4 كانون الثاني 2020
إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته
إذا أمريكا دخلت بلداً أفسدته
4 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من هو العميد قاآني القائد الجديد لفيلق القدس؟
دماء الشهيد سليماني تخطّ نهاية الوجود الأميركي في المنطقة
صور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمص
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
النجباء: صواريخنا جاهزة وسنخلق جحيماً للأميركان