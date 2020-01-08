ما علاقة واصف الحركة بالدوائر العقارية؟؟

واما عن سبب الاستغراب فهو كثافة استضافة المحامي واصف كناطق باسم "الثورة"ضد الفاسدين بينما هو متهم مع شقيقه عبد الناصر في ملفات يتداولها بالاشاعات كل من له معاملة في منطقة الغبيري - الشياح في الدوائر العقارية. فمن المحامي الذي يقفز من قناة لقناة وتلمعه الجماعات الطرابلسية فتستضيفه في ساحة النور خطيبا؟؟ وما ادراك ما ساحة النور التي يقودها الثائر " تشي غيفارا لبنان " المرتزق " ربيع الزين".



واصف الحركة تربى على عبادة صدام حسين. فابوه بعثي وشقيقه بعثي وهو بعثي. حين توفي عبد المجيد الرافعي رئيس فرع حزب البعث في لبنان ترك ثروته التي وصلته من اموال صدام حسين قبل سقوط نظام بغداد بيد مجموعة من البعثيين بينهم والد واصف وعبد الناصر. وحينما اسس الاميركيون عبر عملائهم عماد بزي ونضال أيوب وجاد شعبان وعربي عنداري جماعة طلعت ريحتكم كان اول من التحق بهم هو واصف حركة الذي قد يبدو على الشاشات متحدثا له وجه جدي.



لكن معظم من يعرفونه يعرفون انه غارق لاذنيه في نشاط تخليص المعاملات لا في النشاط الحقوقي. لكنها ثورة ربيع الزين والامارات واموال الامارات والتلفزيونات والشهرة والبطولات الكاذبة والفرص السهلة. هكذا اصبح واصف عصفور طيار اينما وجدت كاميرا تلفزيون تجده ينتظر كأني به عصام الهبيلة الذي يقف خلف خلف ضيوف الفضائيات تطفلا لكن ابن الحركة صدقا أرتب. هو ينتظر مقابل المراسلين دون حراك الى ان يقولوا له " واصف...تعى طلعك عالهوا" فيركض فرحا يغبط نفسه ويحسدها" وواصف شريك اخيه عبد الناصر حركه.



امين سر مديرية الشؤون العقارية. الذي يستغل وظيفته ويعمل سمسار معاملات في جميع العقاريات. والاهم انه يمارس سطوته في المديرية على ملف تملك الاجانب.



وهنا اشاعات قوية جدا لا ننفيها ولا نؤكدها تقول ان عبد الناصر يقوم بتخليص معاملات نفي الملكية بتسعيرة خمسة الاف دولار للاجنبي.



فهل سيتظاهر شقيقه وشريكه واصف تحت منزله حتى يستقيل؟؟