الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 كانون الثاني 2020 ساعة 13:04

إسبانيا تنقل بعض قواتها من العراق إلى الكويت

إسبانيا تنقل بعض قواتها من العراق إلى الكويت
ونقلت مصادر عن نائب رئيس الوزراء، كارمن كالفو، قوله "هؤلاء الذين كانوا في مواقع أكثر خطورة غادروا إلى الكويت. لم يتبق سوى عدد مخفض".

يأتي القرار، في الوقت الذي أعلن فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه سينقل بعض أفراد التدريب العسكري خارج العراق وسط مخاوف من التوترات في المنطقة.

وقد قامت ايران بضربة انتقامية على الهجوم الارهابي الاميركي الذي اسفر عن استشهاد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في بغداد.

ونفذت طهران صبيحة اليوم الأربعاء 8 يونيو 2020 برشقات صواريخ على قاعدتي عين الأسد الجوية في الأنبار وقاعدة الحرير في أربيل اللتان تستخدمهما القوات الأميركية الغازية للعراق.
رقم : 837277
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قطعتم يد الشهيد سليماني، ستقطع ارجلكم من المنطقة
قطعتم يد الشهيد سليماني، ستقطع ارجلكم من المنطقة
قائد الثورة : المهم الآن هو إنهاء التواجد الأمريكي بالمنطقة
قائد الثورة : المهم الآن هو إنهاء التواجد الأمريكي بالمنطقة
8 كانون الثاني 2020
الصواريخ تبدأ عملية الثأر للشهيد سليماني
الصواريخ تبدأ عملية الثأر للشهيد سليماني
8 كانون الثاني 2020
تفاصيل جديدة حول خسائر أمريكا في قاعدة عين الأسد
تفاصيل جديدة حول خسائر أمريكا في قاعدة عين الأسد
8 كانون الثاني 2020
'انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم'..
8 كانون الثاني 2020
ما علاقة واصف الحركة بالدوائر العقارية؟؟
ما علاقة واصف الحركة بالدوائر العقارية؟؟
علي عجاج كنج- بيروت
8 كانون الثاني 2020
بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب
بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب
7 كانون الثاني 2020
من هو الشهيد اللواء قاسم سليماني ؟
من هو الشهيد اللواء قاسم سليماني ؟
7 كانون الثاني 2020
اللواء سلامي: سندمر المكان الذي تحبه أميركا
اللواء سلامي: سندمر المكان الذي تحبه أميركا
7 كانون الثاني 2020
بيان قائد الثورة في مراسم تشييع الشهيد سليماني بكرمان
بيان قائد الثورة في مراسم تشييع الشهيد سليماني بكرمان
7 كانون الثاني 2020
مجلس خبراء القيادة: اغتيال القائد سليماني بمثابة إعلان الحرب
مجلس خبراء القيادة: اغتيال القائد سليماني بمثابة إعلان الحرب
6 كانون الثاني 2020
ما بعد اغتيال الشهيد سليماني..’هدف ثمين’ بيد محور المقاومة!
ما بعد اغتيال الشهيد سليماني..’هدف ثمين’ بيد محور المقاومة!
6 كانون الثاني 2020
قائد الحرس الثوري: يوم أشبه بالقيامة
قائد الحرس الثوري: يوم أشبه بالقيامة
6 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من هو العميد قاآني القائد الجديد لفيلق القدس؟
دماء الشهيد سليماني تخطّ نهاية الوجود الأميركي في المنطقة
صور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمص
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
النجباء: صواريخنا جاهزة وسنخلق جحيماً للأميركان