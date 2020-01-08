إسبانيا تنقل بعض قواتها من العراق إلى الكويت

ونقلت مصادر عن نائب رئيس الوزراء، كارمن كالفو، قوله "هؤلاء الذين كانوا في مواقع أكثر خطورة غادروا إلى الكويت. لم يتبق سوى عدد مخفض".



يأتي القرار، في الوقت الذي أعلن فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه سينقل بعض أفراد التدريب العسكري خارج العراق وسط مخاوف من التوترات في المنطقة.



وقد قامت ايران بضربة انتقامية على الهجوم الارهابي الاميركي الذي اسفر عن استشهاد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في بغداد.



ونفذت طهران صبيحة اليوم الأربعاء 8 يونيو 2020 برشقات صواريخ على قاعدتي عين الأسد الجوية في الأنبار وقاعدة الحرير في أربيل اللتان تستخدمهما القوات الأميركية الغازية للعراق.