بعد عملية الشهيد سليماني ..حكومة الكيان تدعو لجلسة طارئة

ورفعت أجهزة الاحتلال الأمنية درجة التأهب عند الحدود مع لبنان وسوريا، وأغلقت منطقة جبل الشيخ، بعد استشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثورة الإسلامية الفريق قاسم سليماني ورفاقه المجاهدين في بغداد الجمعة الماضية، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية، تحسبا لهجمات محتملة قد تشن هجوما انتقاما لاغتيال الجنرال الإيراني البارز.



و نفذ الحرس الثورة الإسلامية عملية الشهيد قاسم سليماني الصاروخية رداً على استشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق قدس التابع لحرس الثورة وابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي و رفاقهما الشهداء.