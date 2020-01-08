بإشراف بومبيو.. اجتماعات بأربيل وعمان لاعداد المشروع الخبيث

وقال المصدر: إن هذه القوى "تتجه الى لملمة اوراقها لترتيب مشروع الاقليم السني على خلفية الأحداث الأخيرة”، مبينا أنها “تعقد في الانبار ونينوى وصلاح الدين اجتماعات مكثفة في اربيل وعمان للتحضير للبدء باعلان الاقليم السني”.



وأضاف المصدر، أن “المشروع يحظى بدعم مباشر من واشنطن”، مشيرا إلى أن “وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو متواصل مع شخصيات سياسية سنية لبحث هذا المشروع وتقديم الدعم اللازم لتطبيق المشروع على خلفية الأحداث الأخيرة”.



يشار إلى أن مشروع ما يسمى بالإقليم السني والتلويح به يعود إلى الواجهة بالتزامن مع أي حدث او تطور تشهده البلاد وكان آخرها أزمة “داعش” والانتخابات النيابية التي جرت في أيار 2018.