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الأربعاء 8 كانون الثاني 2020 ساعة 18:04

الأرصاد السورية: منخفض جديد محمل بالثلج يضرب دمشق

الأرصاد السورية: منخفض جديد محمل بالثلج يضرب دمشق
وذكرت مديرية الأرصاد الجوية السورية في نشرتها لليوم الأربعاء، أن انخفاضاً ملموساً يطرأ على درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة باردة ورطبة.

كما توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم يتخلله هطولات مطرية غزيرة على فترات وسط تحذيرات من تشكل السيول .

فيما رجحت الأرصاد الجوية أن يكون الهطل ثلجي على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1100 متر .

وتأكيداً على ذلك ، توقع المتنبئ الجوي كناز كيوان في حديث مع “شام اف ام” أن يكون هناك هطولات ثلجية يوم الخميس وسط احتمال لهطول الثلوج على العاصمة دمشق بشكل ندف دون تراكم وتختلف سماكتها من منطقة لأخرى.

بدورها ، صفحة “هوى الشام” المتخصصة بالأحوال الجوية، لفتت إلى أن قمة الفعالية ستكون يوم الأربعاء و قمة البرودة الجمعة و الفعالية الأضعف يوم الخميس بشكل عام ، وبالتالي المناطق العالية في دمشق من الممكن أن تشهد زخات ثلجية خصوصاً ليل الأربعاء وصباح الخميس و يوم الجمعة بشرط توفر الغطاء السحابي.

ونوّهت الصفحة إلى أن طريق دمشق – بيروت ” ضهر البيدر ” غير سالك اليوم بسبب الثلوج وسيصبح غير سالك تماماً بالساعات القليلة القادمة .
رقم : 837315
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