السيد الحوثي: الضربة الإيرانية بداية اقتلاع الهيمنة الأمريكية من المنطقة

وقال السيد الحوثي في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد إن المعادلة في المنطقة ستكون مختلفة، والاستهتار باستهداف قادة الأمة سيكون التعامل معه مختلفا والمرحلة دخلت فصلا جديدا من المواجهة عنوانها التوحد للتصدي للهجمة والتعاون في مواجهة الخطر الأمريكي معتبرا أن اميركا تخوض معركتها المباشرة وتستهدف الامة بشكل واضح مؤكدا أنها مارست جرائم القتل بحق مئات الاف العراقيين.



واضاف السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: نحن نعيش واقع هجوم على منطقتنا، فأمريكا هي التي أتت إلينا ولسنا من ذهب بالسفن لنهجم على الولايات المتحدة ولنعتدي على سكانها ونقتحم مدنها وننهب ثرواتها ونقيم عليها القواعد العسكرية ونعلن وقوفنا مع إيران ولبنان والعراق وسوريا وفلسطين وكل بلد يتعرض للهجمة الأمريكية



واكد السيد الحوثي أن ما لحق بالشعب الفلسطيني طوال المراحل الماضية كان الدور الأمريكي حاضرا بالدعم المفتوح لإسرائيل مؤكدا ان تحالف العدوان على اليمن اشرفت عليه اميركا ولولا تدخلها لما وقع هذا العدوان



ووجه السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي كلامه للداخل والخارج مؤكدا : نحن في مرحلة متقدمة هي أقوى من أي وقت مضى، ونجاحات عسكرية قادمة أعظم مما تحقق

واضاف السيد الحوثي: نتمنى أن يستوعب كل من النظام السعودي والإماراتي الدرس، فالتطورات القادمة كبيرة وتأثيراتها على النظامين سلبية جدا