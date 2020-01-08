الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 كانون الثاني 2020 ساعة 18:17

روحاني يعزي بوفاة عدد من المواطنين اثر سقوط طائرة ركاب أوكرانية

روحاني يعزي بوفاة عدد من المواطنين اثر سقوط طائرة ركاب أوكرانية
وأفاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، جاء في نص بيان الرئيس روحاني: ببالغ الحزن والأسى تلقينا الخبر الأليم لسقوط طائرة ركاب اوكرانية ضواحي مدينة شهريار التابعة للعاصمة طهران الذي اودى بحياة عدد من مواطنينا الاعزاء بمن فيهم عدد من الشباب من طلاب الجامعات الإيرانيين ومن جنسيات أخرى.

وأعرب روحاني عن تعاطفه مع الأسر الثكلى؛ معزيا الشعب الايراني بهذا المصاب وسائلا الباري تعالى أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم جميع ذويهم جميل الصبر والأجر والسلوان.

واوعز رئيس الجمهورية الى كافة قوات الانقاذ والاغاثة، وقوى الامن الداخلي، والأجهزة المعنية بما فيها وزارات الطرق وبناء المدن، والخارجية، باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتسريع في الكشف عن هوية الضحايا للتقليل من آلام الأسر الثكلى لهؤلاء الاعزاء، والتحري بشأن أسباب وقوع هذا الحادث الأليم واجراء المتابعات القانونية اللازمة لتقديم التعويضات لذوي ضحايا الحادث.

وتحطمت صباح اليوم الأربعاء، طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الاوكرانية بعد اقلاعها من مطار "الامام الخميني (رض)" في ضواحي منطقة برند جنوب العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية "مجتبى خالدي"، ان هذه الطائرة سقطت بعد اقلاعها من مطار "الامام الخميني (رض)" بسبب عطل فني في المحرك.
واضاف، ان الطائرة كانت متجهة الى العاصمة الاوكرانية كييف وكانت تقل 147 راكبا ايرانيا و32 راكبا من جنسيات أخرى.
رقم : 837321
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قطعتم يد الشهيد سليماني، ستقطع ارجلكم من المنطقة
قطعتم يد الشهيد سليماني، ستقطع ارجلكم من المنطقة
قائد الثورة : المهم الآن هو إنهاء التواجد الأمريكي بالمنطقة
قائد الثورة : المهم الآن هو إنهاء التواجد الأمريكي بالمنطقة
8 كانون الثاني 2020
الصواريخ تبدأ عملية الثأر للشهيد سليماني
الصواريخ تبدأ عملية الثأر للشهيد سليماني
8 كانون الثاني 2020
تفاصيل جديدة حول خسائر أمريكا في قاعدة عين الأسد
تفاصيل جديدة حول خسائر أمريكا في قاعدة عين الأسد
8 كانون الثاني 2020
'انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم'..
8 كانون الثاني 2020
ما علاقة واصف الحركة بالدوائر العقارية؟؟
ما علاقة واصف الحركة بالدوائر العقارية؟؟
علي عجاج كنج- بيروت
8 كانون الثاني 2020
بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب
بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب
7 كانون الثاني 2020
من هو الشهيد اللواء قاسم سليماني ؟
من هو الشهيد اللواء قاسم سليماني ؟
7 كانون الثاني 2020
اللواء سلامي: سندمر المكان الذي تحبه أميركا
اللواء سلامي: سندمر المكان الذي تحبه أميركا
7 كانون الثاني 2020
بيان قائد الثورة في مراسم تشييع الشهيد سليماني بكرمان
بيان قائد الثورة في مراسم تشييع الشهيد سليماني بكرمان
7 كانون الثاني 2020
مجلس خبراء القيادة: اغتيال القائد سليماني بمثابة إعلان الحرب
مجلس خبراء القيادة: اغتيال القائد سليماني بمثابة إعلان الحرب
6 كانون الثاني 2020
ما بعد اغتيال الشهيد سليماني..’هدف ثمين’ بيد محور المقاومة!
ما بعد اغتيال الشهيد سليماني..’هدف ثمين’ بيد محور المقاومة!
6 كانون الثاني 2020
قائد الحرس الثوري: يوم أشبه بالقيامة
قائد الحرس الثوري: يوم أشبه بالقيامة
6 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من هو العميد قاآني القائد الجديد لفيلق القدس؟
دماء الشهيد سليماني تخطّ نهاية الوجود الأميركي في المنطقة
صور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمص
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
النجباء: صواريخنا جاهزة وسنخلق جحيماً للأميركان