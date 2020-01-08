الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 كانون الثاني 2020 ساعة 21:07

تراجع كبير لترامب بعد الصفعة الايرانية

تراجع كبير لترامب بعد الصفعة الايرانية
وفي تراجع واضح وكبير بعد الصفعة القوية التي تلقاها من ايران قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تفرض اجراءات حظر اقتصادية اضافية على ايران مضيفا أن الولايات المتحدة تريد السلام وهي جاهزة للسلام.

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال البيان الذي ألقاه بأنه لم يصب اي اميركي في الهجوم الصاروخي الايراني على القاعدة العسكرية الأمريكية في العراق "عين الأسد" مضيفا لم نتكبد الا خسائر طفيفة في الهجوم الصاروخي الايراني.

وكرر ترامب تخرصاته حيث قال إن ايران تريد الحصول على السلاح النووي ولن نسمح لها بالحصول عليه و أن على ايران التخلي عن طموحاتها النووية على حد تعبيره.

وبالنسبة لاستهداف الشهيد الفريق قاسم سليماني ادعى الرئيس الأمريكي أن الشهيد سليماني كان يخطط لاستهداف اهداف اميركية.

وقال ترامب أن على ايران التخلي عن طموحاتها النووية مضيفا أن على الدول الاعضاء في الاتفاق النووي مع ايران التخلي عنه.

وتابع ترامب أنه سيطلب من الناتو ان ينهمك اكثر في عملية الشرق الاوسط.
رقم : 837345
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قطعتم يد الشهيد سليماني، ستقطع ارجلكم من المنطقة
قطعتم يد الشهيد سليماني، ستقطع ارجلكم من المنطقة
قائد الثورة : المهم الآن هو إنهاء التواجد الأمريكي بالمنطقة
قائد الثورة : المهم الآن هو إنهاء التواجد الأمريكي بالمنطقة
8 كانون الثاني 2020
الصواريخ تبدأ عملية الثأر للشهيد سليماني
الصواريخ تبدأ عملية الثأر للشهيد سليماني
8 كانون الثاني 2020
تفاصيل جديدة حول خسائر أمريكا في قاعدة عين الأسد
تفاصيل جديدة حول خسائر أمريكا في قاعدة عين الأسد
8 كانون الثاني 2020
'انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم'..
8 كانون الثاني 2020
ما علاقة واصف الحركة بالدوائر العقارية؟؟
ما علاقة واصف الحركة بالدوائر العقارية؟؟
علي عجاج كنج- بيروت
8 كانون الثاني 2020
بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب
بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب
7 كانون الثاني 2020
من هو الشهيد اللواء قاسم سليماني ؟
من هو الشهيد اللواء قاسم سليماني ؟
7 كانون الثاني 2020
اللواء سلامي: سندمر المكان الذي تحبه أميركا
اللواء سلامي: سندمر المكان الذي تحبه أميركا
7 كانون الثاني 2020
بيان قائد الثورة في مراسم تشييع الشهيد سليماني بكرمان
بيان قائد الثورة في مراسم تشييع الشهيد سليماني بكرمان
7 كانون الثاني 2020
مجلس خبراء القيادة: اغتيال القائد سليماني بمثابة إعلان الحرب
مجلس خبراء القيادة: اغتيال القائد سليماني بمثابة إعلان الحرب
6 كانون الثاني 2020
ما بعد اغتيال الشهيد سليماني..’هدف ثمين’ بيد محور المقاومة!
ما بعد اغتيال الشهيد سليماني..’هدف ثمين’ بيد محور المقاومة!
6 كانون الثاني 2020
قائد الحرس الثوري: يوم أشبه بالقيامة
قائد الحرس الثوري: يوم أشبه بالقيامة
6 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من هو العميد قاآني القائد الجديد لفيلق القدس؟
دماء الشهيد سليماني تخطّ نهاية الوجود الأميركي في المنطقة
صور حصرية للشهيد سليماني من مطار التيفور بريف حمص
قائد بالحرس الثوري: رد المقاومة سيكون قوياً جداً
النجباء: صواريخنا جاهزة وسنخلق جحيماً للأميركان