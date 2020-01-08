تراجع كبير لترامب بعد الصفعة الايرانية

وفي تراجع واضح وكبير بعد الصفعة القوية التي تلقاها من ايران قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تفرض اجراءات حظر اقتصادية اضافية على ايران مضيفا أن الولايات المتحدة تريد السلام وهي جاهزة للسلام.



وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال البيان الذي ألقاه بأنه لم يصب اي اميركي في الهجوم الصاروخي الايراني على القاعدة العسكرية الأمريكية في العراق "عين الأسد" مضيفا لم نتكبد الا خسائر طفيفة في الهجوم الصاروخي الايراني.



وكرر ترامب تخرصاته حيث قال إن ايران تريد الحصول على السلاح النووي ولن نسمح لها بالحصول عليه و أن على ايران التخلي عن طموحاتها النووية على حد تعبيره.



وبالنسبة لاستهداف الشهيد الفريق قاسم سليماني ادعى الرئيس الأمريكي أن الشهيد سليماني كان يخطط لاستهداف اهداف اميركية.



وقال ترامب أن على ايران التخلي عن طموحاتها النووية مضيفا أن على الدول الاعضاء في الاتفاق النووي مع ايران التخلي عنه.



وتابع ترامب أنه سيطلب من الناتو ان ينهمك اكثر في عملية الشرق الاوسط.