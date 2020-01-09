فدوي: هجوم عين الأسد كان جزءا بسيطا من قدراتنا الصاروخية

واشار فدوي الى الشرور التي ارتكبتها امريكا في المنطقة وضد ايران واضاف : لايمكن لامريكا ان تشير الى اي انتصار لها في مواجهة ايران ، امريكا هي محور الشر ومارست اقصى الضغط على ايران دائما ولكن كما قال الباري تعالى في القران وكان يؤكد الامام الراحل (ره) نحن نقوم بتكليفنا الالهي في مواجهة العدو ، وشهدائنا الابرار ايضا عملوا بتكليفهم هذا .



وفي جانب اخر من كلمته اشار العميد فدوي الى إن الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق كان جزءا بسيطا من قدرات إيران الصاروخية، وأمريكا لم تتمكن من ارتكاب أي حماقة ردا على الهجوم.



وتابع قائلا : رغم ان امريكا تتامر دائما ضد ايران ولكنها لم تحقق اي شيء لحد الان ولن تتمكن في المتقبل ايضا .



واكد اننا جميعا تحت امر الولاية وقال : ان جبهة المقاومة توسع حاليا مساحتها الجغرافية وتعزز قدراتها حاليا لكي لا ينعم الاستكبار العالمي باي امن واستقرار .



وختم كلمته بالقول : لم تتمكن اي دولة من القبام بما قمنا به ضد امريكا ، نحن وجهنا عشرات الصواريخ الى قلب القواعد الامريكية في العراق وهم لم يستطيعوا ارتكاب اي حماقة .