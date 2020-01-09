نائب لبناني يكشف كواليس تشكيل الحكومة في لبنان

وقال معلوف بشأن التشكيل الحكومة اللبنانية: "تشكيل حكومة خاصة من أخصائيين غير منتمين لأحزاب يأخذ وقتا، وعملية نيل الحكومة ثقة المواطنين ومجلس النواب عملا ليس سهلا يأخذ القليل من الوقت".



وأشار معلوف إلى أن شكل الحكومة تقريبا أصبح جاهزاً، وبطبيعة الحال هناك رأي مشترك بين الرئيس المكلف حسان دياب بالتشاور مع كل الاحزاب.



وتابع معلوف قائلا: "نحن مصرون أن يكون لدى الحكومة المقبلة رؤية اقتصادية وعلى هذا الاساس نعطي الثقة أم لا نعطي، لأن الوضع الاقتصادي صعب للغاية وتركيزنا في المرحلة القادمة على هذا الموضوع".



ولفت معلوف إلى أن خيارات الحكومة من الناحية الاقتصادية قيد الدرس، والوزير جبران باسيل أعطى بعض الحلول.