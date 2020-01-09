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الخميس 9 كانون الثاني 2020 ساعة 13:45

فالح الفياض يعتذر للشهيد قاسم سليماني

فالح الفياض يعتذر للشهيد قاسم سليماني
وقال الفياض، خلال مشاركته في حفل تأبيني لسليماني في إيران، بحضور القائد الثورة الإسلامية اية الله علي الخامنئي، والقائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قآني، إن سليماني قدم الكثير للعراق والعالم الإسلامي والأمة والإنسانية، وأضاف: "ممثلا العراق في هذا التأبين أقدم التعازي لقائد الثورة والشعب الإيراني وعائلة سليماني، وأعتذر لضيفنا المغدور، الذي غُدر بخسة ودناءة، ونالت منه أيادي الشر في أراضي العراق، أراضي الحسين، التي لا طالما دافع عنها وساندها".

وأضاف الفياض: "أنقل تعازي كل العراق والحكومة والشعب الذي عبر عن حبه لهذا المجاهد الشجاع عندما شيعه في بغداد وأكثر من مدينة، وكان القول العراقي الشعبي الذي عبّر عن غالبية العراقيين: "مشكور حاج قاسم وما قصرت ويانا"".

وختم الفياض مشيرا إلى أنه "لا بد من ذكر الشهيد أبو مهدي المهندس رفيق درب سليماني، الذي قضى معه على نفس اليد الخسيسة، وقد اختلطت دماؤهما، وهو الذي قدم الكثير للعراق وكان أبرز الأبطال الذين صنعوا النصر إلى جانب سليماني، على الإرهاب وداعش".

وأقيمت مراسم تأبين للشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه في حسينية الامام الخميني (رض) في طهران صباح اليوم الخميس.

وحضر مراسم التأبين التي جرت برعاية وحضور سماحة القائد، رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولين وقادة عسكريين وسفراء وحشود من مختلف شرائح المجتمع الايراني.
رقم : 837487
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