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الخميس 9 كانون الثاني 2020 ساعة 17:35

التحالف الأمريكي يعلق انشطته في العراق

التحالف الأمريكي يعلق انشطته في العراق
وقال التحالف، عبر صفحته على تويتر ، إن "التحالف الدولي ضد داعش علق حاليا الأنشطة العسكرية في العراق للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف، مشيرا الى أن الأنشطة التي تم تعليقها تشمل التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش" بحسب تعبيره.

واضاف البيان، أن التحالف يركز جهوده في خمسة مجالات، وعلى الرغم من تعليق الأنشطة العسكرية في الوقت الحالي، موضحا أن الأنشطة تستمر بشكل طبيعي بما فيها مكافحة دعاية داعش الضارة، وتحقيق الاستقرار وتعطيل التمويل.

وتابع بيان التحالف بالقول، "ننتظر مزيدًا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية وتأثير القرار على القوات الأجنبية التي لم يعد مسموحًا لها البقاء في العراق، الذي أقره البرلمان العراقي يوم الأحد 5 يناير/ كانون الثاني"، مضيفا "نعتقد أنه من المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف (من بينهم العراق)، أن نواصل القتال ضد داعش"

التحالف الامريكي يعلق انشطته في العراق
وصوت البرلمان العراقي مطلع كانون الثاني الحالي، على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، خلال جلسة استثنائية بحضور عبد المهدي.
رقم : 837518
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