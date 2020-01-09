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الخميس 9 كانون الثاني 2020 ساعة 17:50

رئيس المجلس الاوروبي يبحث مع روحاني الاتفاق النووي

رئيس المجلس الاوروبي يبحث مع روحاني الاتفاق النووي
وبحث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاتفاق النووي والتوتر في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن المجلس الأوروبي الخميس، أن ميشيل أعرب عن استعداد الاتحاد للاتصال بجميع الأطراف لتخفيف التوتر في المنطقة.

ودعا المسؤول الأوروبي، طهران إلى تجنب المحاولات التي من شأنها أن تصعّد التوتر.
وقال إن الاتفاق النووي كان مكسبًا كبيرًا بعد سنوات من المفاوضات، وأنه يتعين على طهران تجنب خطوات لا رجعة فيها.

كما قدم التعازي في ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت أمس جنوب غربي طهران.
بدوره، قال روحاني إن الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً مسؤولاً ومساهما في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
رقم : 837523
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